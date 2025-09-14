В Госдуме оценили отказ украинских гимнасток от участия в турнире из-за Мельниковой

Депутат Госдумы Амир Хамитов оценил отказ сборной Украины по гимнастике от участия в этапе World Challenge Cup в Париже из-за россиянки Ангелины Мельниковой. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов назвал происходящее политической истерикой. По его мнению, когда спортсмены боятся соперничества и прячутся за бойкотами, они признают собственное бессилие.

«Эта ситуация выглядит жалко и нелепо», — заявил депутат.

Ранее сборная Украины снялась с этапа World Challenge Cup в Париже. Украинская сторона посчитала, что Международной федерации гимнастики (FIG) не следует допускать Мельникову из-за ее связей с ЦСКА.

Соревнования проходят с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой это первый старт под эгидой FIG почти за четыре года: в последний раз она выступала на турнире FIG в октябре 2021 года — на чемпионате мира в японском Китакюсю, где выиграла золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.