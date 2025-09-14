Российский флаг появился в трансляции ЧМ по легкой атлетике

Во время официальной трансляции чемпионата мира по легкой атлетике в Токио появился российский флаг, пишет РИА Новости в воскресенье.

Флаг РФ был показан в графике ЧМ при упоминании результата Данилы Лысенко, который стал лучшим в сезоне в прыжках в высоту.

Напомним, что российские легкоатлеты были отстранены от крупных международных соревнований под официальным флагом страны, и по регламенту при упоминании спортсменов используется нетрайльное обозначение.