Мельникова рассказала, как прошел первый за 4 года международный старт

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о впечатлениях от поездки на турнир World Challenge Cup во Франции, который стал для нее первым международным стартом за четыре года.

© Газета.Ru

Спортсменка заявила, что была рада вернуться к стартам против сильнейших атлетов мира.

«Четыре года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня. И волнения, и настороженности, и радости, и мурашки, и счастье, и расстройства, но безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, оно исчезло одним мгновением в этих, теперь уже сияющих от вдохновения, глазах!» — написала Мельникова.

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) прошел в Париже с 13 по 14 сентября. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года — тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.