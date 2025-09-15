Чемпион мира раскритиковал организацию «Вуэльты» в 2025 году

Чемпион мира по велоспорту Михал Квятковский раскритиковал организацию «Вуэльты» в 2025 году.

Организаторы многодневники досрочно завершили заключительный этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании» после того, как пропалестинские протестующие заблокировали путь пелотону в Мадриде. В операции по обеспечению безопасности участвовало около 1500 человек, однако это не помогло предотвратить акцию протеста.