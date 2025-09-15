«Нельзя просто делать вид, что ничего не происходит». Чемпион мира раскритиковал организацию «Вуэльты» в 2025 году
Чемпион мира по велоспорту Михал Квятковский раскритиковал организацию «Вуэльты» в 2025 году.
Организаторы многодневники досрочно завершили заключительный этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании» после того, как пропалестинские протестующие заблокировали путь пелотону в Мадриде. В операции по обеспечению безопасности участвовало около 1500 человек, однако это не помогло предотвратить акцию протеста.
— Если UCI и ответственные органы не смогли принять правильные решения достаточно оперативно, то в долгосрочной перспективе для велоспорта все будет очень плохо, ведь протестующие добились желаемого. Нельзя просто делать вид, что ничего не происходит. Отныне всем ясно, что велогонка может стать эффективной площадкой для протестов, и в следующий раз все будет только хуже, потому что кто‑то допустил это и закрыл на это глаза. Обидно за болельщиков, которые пришли посмотреть на такое великолепное событие. Лично я бы предпочел узнать об отмене гонки заранее, чем верить, что все будет хорошо, — написал спортсмен в социальной сети.
