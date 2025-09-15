В ITA рассказали о стероидах в анализах дисквалифицированного Махова

Российский борец Билял Махов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне по вольной борьбе Махов в июне получил вторую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года и лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года. В отчете ITA сказано, что нарушения были обнаружены в ходе расследования Ричарда Макларена.

— В частности, в ходе этих расследований были обнаружены данные LIMS, указывающие на наличие запрещенных веществ: эпитренболона, метенолона, оксандролона и хорионического гонадотропина в пробе, предоставленной спортсменом в 2015 году. Эпитренболон, метенолон и оксандролон — анаболические стероиды, широко используемые спортсменами благодаря их эффекту наращивания мышечной массы. Хорионический гонадотропин, в свою очередь, стимулирует выработку тестостерона и, следовательно, используется спортсменами для увеличения мышечной силы. Эти вещества, начиная с 2015 года, входят в список запрещённых. Поскольку спортсмен был отстранен РУСАДА на четыре года за другое нарушение антидопинговых правил после того, как его допинг‑проба, взятая в январе 2020 года, дала положительный результат на наличие гормона роста человека, дополнительный срок дисквалификации за нарушение от 2015 года не назначен. Таким образом, спортсмен был наказан аннулированием своих индивидуальных результатов с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года, — говорится в тексте пресс‑релиза.

На Олимпиаде в Лондоне Махов стал бронзовым призером в вольной борьбе, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. Однако в 2019 году финалисты соревнований были дисквалифицированы за наличие запрещенных веществ в допинг‑пробах, и Махов получил золотую медаль.

Также на счету Махова три золота чемпионатов мира по вольной борьбе.