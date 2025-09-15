Новозеландец Джорди Бимиш сенсационно выиграл золото чемпионата мира в стипль-чезе 3000 м

Новозеландский легкоатлет Джорди Бимиш одержал победу в стипль-чезе 3000 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он преодолел дистанцию за 8.33,88.

Новозеландец сенсационно выиграл золото ЧМ в беге с препятствиями
Двукратный олимпийский чемпион Суфьян Эль-Баккали из Марокко финишировал вторым с результатом 8.33,95. Тройку призёров замкнул представитель Кении Эдмунд Серем (8.34,56).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Стипль-чез 3000 м, мужчины. Результаты:

  1. Джорди Бимиш (Новая Зеландия) — 8.33,88.
  2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.33,95.
  3. Эдмунд Серем (Кения) — 8.34,56.
  4. Самуэль Фиреву (Эфиопия) — 8.34,68.
  5. Салахеддин Бен Язиде (Марокко) — 8.35,16.
