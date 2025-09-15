Новозеландец сенсационно выиграл золото ЧМ в беге с препятствиями

Новозеландский легкоатлет Джорди Бимиш одержал победу в стипль-чезе 3000 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он преодолел дистанцию за 8.33,88.

Двукратный олимпийский чемпион Суфьян Эль-Баккали из Марокко финишировал вторым с результатом 8.33,95. Тройку призёров замкнул представитель Кении Эдмунд Серем (8.34,56).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Стипль-чез 3000 м, мужчины. Результаты: