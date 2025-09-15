Путин наградил дзюдоистов Тасоева и Адамяна почетными грамотами

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами чемпионов мира по дзюдо Армана Адамяна и Инала Тасоева, сообщается на сайте Кремля.

© Федерация дзюдо России

Тасоеву 27 лет, он действующий чемпион мира в весовой категории свыше 100 кг и победитель ЧМ‑2023 года, трехкратный чемпион Европы и обладатель золотых наград турниров Большого шлема. 28‑летний Адамян — чемпион мира 2023 года и бронзовый призер ЧМ‑2025 в весе до 100 кг.

Также почетной грамотой президента России награждена дзюдоистка Тамара Лищенко — чемпионка Европы 2022 года в весовой категории до 72 кг.