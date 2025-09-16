Выяснилось, сколько российские легкоатлеты заработали за первые три дня ЧМ

Российские легкоатлеты, пропускающие чемпионат мира, который стартовал 13 сентября в Токио, за первые три дня соревнований благодаря системе поощрений Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) "заработали" более 17 млн рублей. По информации ТАСС, на денежные вознаграждения от ВФЛА по итогам чемпионата мира в настоящее время могут претендовать 16 отечественных спортсменов.

6 августа исполком Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил в новой редакции положение о выплате участникам профессиональных соревнований призовых и дополнительных вознаграждений (поощрений), не включенных в регламенты серий профессиональных спортивных соревнований на 2025 год. Данное положение распространяет свое действие в том числе на серии профессиональных спортивных соревнований "Королева спорта", проходивших в период с 23 апреля по 24 августа, "Многоборец" (14.02 - 05.09) и "Скороход" (24.02 - 06.09), а также на официальные международные спортивные соревнования (11.07 - 24.08). Обязательным условием выплаты дополнительных денежных поощрений по итогам состязаний в спортивной ходьбе является наличие в работавшей судейской бригаде хотя бы одного судьи международной категории.

Согласно положению ВФЛА выплатит денежное поощрение тем спортсменам, которые на вышеуказанных соревнованиях добились результатов, сопоставимых с теми, что показали легкоатлеты, занявшие на чемпионате мира в Токио с первого по пятое места. Так, отечественные легкоатлеты, показавшие результаты, которые не уступают победителям ЧМ-2025, должны получить по 1,5 млн рублей, серебряным призерам - по 1 млн руб., бронзовым - по 700 тыс. руб., обладателям четвертых мест - по 300 тыс. руб., пятых - по 150 тыс. руб.

Согласно подсчетам, проведенным ТАСС, 16 российских спортсменов за три первых дня чемпионата мира сумели "заработать" в сумме 17 950 000 рублей. Так, победитель майского чемпионата России по спортивной ходьбе на 35 км Александр Гарин, преодолевший дистанцию за 2 часа 26 минут 9 секунд, а также призеры Александр Городсков (2:26.42) и Сергей Шарыпов (2:27.07) показали тогда результат лучше, чем чемпион мира 2025 года канадец Эван Данфи (2:28.22), и могут претендовать на 1,5 млн руб. каждый.

По полтора миллиона рублей также "заработали" Максим Якушев, Эдуард Батыршин, Артем Король, Константин Плохотников (все - бег на 3 000 м с препятствиями), Владимир Никитин, Евгений и Анатолий Рыбаковы, Сергей Шаров (все - бег на 10 000 м), 700 тыс. руб. - Клавдия Афанасьева (ходьба на 35 км), 300 тыс. руб. - Софья Палкина (метание молота), по 150 тыс. руб. - Екатерина Левицкая, Рамиля Валитова и Таисия Дмитриева (все - прыжки в длину).

"Все, что соответствует положению, безусловно, будет реализовано в установленном этим положением порядке", - ответили на запрос ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 21 сентября.