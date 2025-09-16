Маврикийский тяжелоатлет согласился на трехлетнюю дисквалификацию за допинг

Тяжелоатлет из Маврикия Луи Мартинсон согласился на трехлетнюю дисквалификацию после нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Мартинсон отстранен с 6 июня 2025 года по 5 июня 2028 года.

Спортсмен сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат, 24 апреля 2025 года во время чемпионата Африки.

Тяжелоатлет не оспаривал свое нарушение антидопинговых правил и согласился с мерами, предложенными ITA. Так как Мартинсон сразу признал нарушение, он имел право на сокращение на один год четырехлетнего срока дисквалификации.

Все результаты спортсмена с 24 апреля 2025 года до начала периода дисквалификации аннулируются.

Решение может быть обжаловано в апелляционном отделении Спортивного арбитражного суда.