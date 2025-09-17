Американка Мун стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом

Олимпийская чемпионка американка Кэти Мун завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025. Она стала лучшей в секторе прыжков с шестом. Мун со второй попытки покорила отметку 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира.

© Чемпионат.com

Второе место досталось её соотечественнице — серебряному призёру Рио-2016 Сэнди Моррис, которая не смогла взять 4,90 м и остановилась на 4,85. А бронзу получила словенка Тина Шутей (4,80).

Лидером медального зачёта соревнования является США. На втором месте идёт Кения, а тройку сильнейших замыкает команда Канады. Хозяева соревнований — японцы — завоевали пока одну бронзу.