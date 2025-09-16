Борец Сефершаев, чью визу ранее отозвали, получил аккредитацию

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил «Матч ТВ», что двукратный чемпион Европы по греко‑римской борьбе Эмин Сефершаев, чью визу изначально отозвали, получил аккредитацию и находится с национальной сборной в Хорватии, где проходит чемпионат мира.

© Матч ТВ

Сефершаев был включен в состав российской команды по греко‑римской борьбе на чемпионат мира. Мамиашвили 13 сентября сообщил «Матч ТВ», что власти Хорватии отозвали визу борца.

— Вы говорили, что Эмину Сефершаеву отозвали визу. Как ситуация сейчас обстоит?

— Эмин находится здесь, в Хорватии, получил аккредитацию. Заселен вместе с командой, находится с ней. Я как раз только из отеля еду, где ребята разместились. Он находится в рабочем режиме.

— То есть еще есть шанс, что он выступит на чемпионате мира?

— Думаю, завтра можно будет уточнить детали, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Хорватии с 13 по 21 сентября. Россияне выступают на турнире в Загребе под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

В прямом эфире соревнования транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.