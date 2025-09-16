Усэйн Болт рассказал, что задыхается при подъеме по лестнице

Многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт признался, что после полученной в 2024 году серьезной травмы находится в плохой форме. Его слова приводит The Guardian.

«В основном я тренируюсь в спортзале. Я не большой фанат, но думаю, что теперь, когда я давно не бегал, мне нужно начать бегать по-настоящему. Потому что, когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь», — поделился он.

Атлет в июне 2024 года порвал ахиллово сухожилие правой ноги во время благотворительного футбольного матча в Лондоне.

Болт — легкоатлет, который специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений он установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

Ямаец является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).