Мельникова рассказала о реакции иностранок на ее участие в международном турнире

«Радовались и поздравляли»: чемпионка ОИ о первом международном старте за четыре года
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что иностранные гимнастки хорошо приняли ее появление на международном турнире World Challenge Cup.
Ее слова приводит Sport24.
«Все радовались, поздравляли с большим возвращением. Думаю, что они так же с трепетом смотрели на мои программы и поддерживали, чтобы все получилось», — поделилась она.
Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) прошел в Париже с 13 по 14 сентября. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года — тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова выиграла золото в упражнениях на бревне. Россиянка безошибочно завершила упражнение и заработала по итогам выступления 13,500 балла. Также на ее счету серебряная медаль в вольных упражнениях.
На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.