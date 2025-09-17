Объявлено, где пройдет Кубок мира по самбо

Кубок мира по самбо впервые в истории пройдет в столице Таджикистана Душанбе.

Турнир, генеральным спонсором которого является «Роснефть», состоится 20-21 сентября 2025 года в Спортивном комплексе при Таджикском национальном университете. Спортсмены сразятся за медали в 28 весовых категориях, а страны-участницы имеют возможность заявить двух участников в одной категории.

«Проведение Кубка мира в Душанбе - важный шаг в развитии самбо на международной арене. Этот турнир станет последним крупным стартом перед чемпионатом мира в Бишкеке в ноябре, что придает ему особую значимость в календаре международных соревнований. Уверен, что этот турнир станет новым этапом в развитии самбо в Центрально-Азиатском регионе и вдохновит молодых спортсменов на достижение ярких побед», — подчеркнул президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

30 июля Международная федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). IPC отметил работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.