UWW направил протест на действия властей Хорватии в отношении российского борца

Объединенный мир борьбы (UWW) подал протест на действия властей Хорватии в отношении российского борца греко‑римского стиля Эмина Сефершаева, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

© Матч ТВ

Сефершаев был включен в состав российской команды на чемпионат мира по борьбе в Загребе, однако 13 сентября президент ФСБР Михаил Мамиашвили заявил «Матч ТВ», что власти Хорватии отозвали визу спортсмена. В понедельник Мамиашвили сообщил, что Сефершаев получил аккредитацию и находится с национальной сборной. В среду руководитель пресс‑службы ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Сефершаев пропустит турнир. Борца задержали и доставили в полицейский участок, а затем он улетел в Сербию, откуда вернется в Россию.

— Спортсмен гонял вес, получил аккредитацию, заселился в гостиницу и готовился к выступлению. Однако в отель приехали представители полиции и задержали спортсмена. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо‑правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира. В результате полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровожден в город Ежов, где располагается лагерь для перемещенных лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации. Сефершаев провел в участке около семи часов, к нему не было доступа. Все это время в участке находились консул России и адвокат, а также Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов. Чтобы предотвратить депортацию в ситуацию вмешался президент UWW и член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича. Была достигнута договоренность, что Сефершаева передают сербской стороне. К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. 232 евро им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию. UWW подал протест в отношении действий властей Хорватии к российскому спортсмену, — сказано в заявлении ФСБР.

Сефершаев — двукратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.