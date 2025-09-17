Захарова одним словом охарактеризовала действия Хорватии против Сефершаева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Матч ТВ» назвала нацизмом действия хорватских властей в отношении российскому борца Эмину Сефершаеву.

Двукратный чемпион Европы по греко‑римской борьбе Сефершаев был включен в состав российской команды на чемпионат мира в Загребе, но позже власти Хорватии отозвали его визу. Позже руководитель пресс‑службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян сообщил, что 27‑летний спортсмен был задержан и доставлен в полицейский участок, однако «депортации удалось избежать, была достигнута договоренность, что Сефершаева передадут в Сербию, откуда он отправится в Россию».

— Это нацизм, — сказала Захарова «Матч ТВ».

В среду ФСБР сообщил, что Объединенный мир борьбы (UWW) подал протест на действия властей Хорватии в отношении Сефершаева.

