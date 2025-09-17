МОК отказался отстранять Израиль от соревнований

Международный олимпийский комитет отказал в рекомендации федерациям отстранить Израиль от соревнований аналогично России. Об этом сообщает Inside The Games.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа. Этому предшествовало введение санкций Мадридом против Тель-Авива.

«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — говорится в ответе комитета.

Также в МОК сослались на Летние Олимпийские игры в Париже, прошедшие в 2024 году, где делегации обеих стран, в том числе спортсмены, «мирно сосуществовали под одной крышей».

При этом отмечается, что палестинский олимпийский комитет официально призвал исключить Израиль из комитета и соревнований, поддержав Испанию.