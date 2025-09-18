Гальперин высказался об избрании в техком World Aquatics

Гальперин — об избрании в техком World Aquatics: «Это важный и нужный шаг»

Вице‑президент Федерации водных видов спорта Глеб Гальперин в беседе с «Матч ТВ» назвал избрание в технический комитет World Aquatics важным шагом в работе.

Он вошел в новый состав техкома по прыжкам в воду.

— Это очень важный и нужный шаг для всех водных видов спорта. Возвращение на мировую арену и избрание в технические комитеты World Aquatics говорит о том, что федерация под руководством президента Дмитрия Мазепина проводит большую работу на всех уровнях и находится на правильном пути, — сообщил Гальперин «Матч ТВ».
