Гальперин высказался об избрании в техком World Aquatics

Вице‑президент Федерации водных видов спорта Глеб Гальперин в беседе с «Матч ТВ» назвал избрание в технический комитет World Aquatics важным шагом в работе.
Он вошел в новый состав техкома по прыжкам в воду.
— Это очень важный и нужный шаг для всех водных видов спорта. Возвращение на мировую арену и избрание в технические комитеты World Aquatics говорит о том, что федерация под руководством президента Дмитрия Мазепина проводит большую работу на всех уровнях и находится на правильном пути, — сообщил Гальперин «Матч ТВ».
