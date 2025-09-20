На Московском марафоне побит рекорд России в беге на 10 км на шоссе

В субботу в столице прошел Московский марафон. На время его проведения перекрывали для движения транспорта ряд улиц, набережных и бульваров. Как рассказали в оргкомитете марафона, были обновлены рекорды России.

По данным пресс-службы Московского марафона, старт начался, как и планировали, около 9 утра. Первым к финишу пришел легкоатлет Владимир Никитин. Ему удалось побить рекорд России в беге на 10 км на шоссе. Он преодолел дистанцию всего за 27 минут 40 секунд. За обновление рекорда Никитин будет награжден бонусом в размере 500 тыс. рублей. Второе место в забеге занял представитель Кении Чарльз Ротич. Он пробежал 10 км за 27 минут 43 секунды. А третьим пришел российский легкоатлет Сергей Шаров, пробежавший дистанцию за 28 минут 39 секунд. В общем зачете они же удерживают первенство. У женщин результаты менее впечатляющие. Так, первой среди женщин пришла Светлана Аплачкина, она финишировала с результатом 31 минута 22 секунды, улучшив свой же рекорд, который составлял 31 минута 31 секунда.

Как отмечает директор Московского марафона Дмитрий Тарасов, в этом году в марафоне участвуют сильные спортсмены, чемпионы России, а также любители. Общее количество участников составило около 50 тысяч человек.

В воскресенье забеги продолжатся. Участникам нужно будет преодолеть 42 км трассы. Для этого будет частично перекрыт центр города. В общей сложности движение остановят на 60 улицах.

Для безопасности бегунов и болельщиков на время марафона в ряде районов ограничат движение. В воскресенье, 21 сентября, масштабные перекрытия затронут несколько десятков улиц: не будет движения по Ростовской и Кремлевской набережным, Новой площади, улице Охотный Ряд и на участке Садового кольца.