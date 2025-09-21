Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

Серебряный призёр Олимпиады-2024 немецкий легкоатлет Лео Нойгебауэр одержал победу в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). За выполнение десяти видов он набрал 8804 балла.

Второе место занял представитель Пуэрто-Рико Эйден Оуэнс-Делерме (8784 балла). Тройку призёров замкнул американский спортсмен Кайл Гарланд (8703).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Десятиборье, мужчины. Результаты: