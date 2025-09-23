Россиянка установила мировой рекорд на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянка Мария Павлова завоевала золото чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB7 с мировым рекордом.

© Матч ТВ

Во вторник она проплыла дистанцию за 1 минуту и 24,51 секунды.

Павлова улучшила свой же рекорд, который был установлен в сентябре 2024 года на Паралимпйиских играх в Париже (1.26,09).

У мужчин россиянин Егор Ефросинин стал серебряным призером чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом в классе SB7.

Соревнования проходят в Сингапуре и завершатся 27 сентября.