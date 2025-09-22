14 россиян вошли в заявку на чемпионат Европы по велошоссе

14 российских спортсменов вошли в заявку на чемпионат Европы по велогонкам на шоссе, который пройдет с 1 по 5 октября во Франции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Чемпионат Европы пройдет в департаментах Дром и Ардеш.

"В заявку вошли Наталья Фролова и Артем Ныч, которые будут выступать в элите, - рассказал Абрамян. - В соревнованиях для спортсменов не старше 23 лет выступят Анастасия Самсонова, Валерия Валгонен, Диана Смирнова, Алена Иванченко, Илья Савекин, Даниил Казаков, Марк Крючков и Григорий Скорняков. В юниорских стартах - Полина Даньшина, Аглая Кокарева, Марк Попов и Ярослав Просандеев".

Российские спортсмены на турнирах, которые проходят под эгидой Международного и Европейского союзов велосипедистов, выступают в нейтральном статусе.