Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

Женская сборная США выиграла эстафету 4х400 метров и установила новый рекорд во время чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки завершили дистанцию с результатом в 3.16,16, что стало рекордом чемпионатов мира. Серебро завоевали бегуньи из Ямайки — 3.19,22. Бронза досталась представительницам Нидерландов, их результат составил 3.22,15.

Ранее на том же чемпионате Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Легкоатлет прыгнул на 6,30 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда и побил свое же достижение в четырнадцатый раз.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Токио с 13 по 21 сентября. Российские атлеты на соревнования допущены не были.