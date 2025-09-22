Российская легкоатлетка показала фото в откровенном бикини

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз показала новую фотографию с отдыха в Таиланде в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка лежит на пляже спиной в откровенном красном купальнике.

«За время отпуска — остров обезьян, купания на райских островах, мыла настоящего слона и влюблялась в красоты Таиланда снова и снова», — подписала она снимок.

26-летняя Кнороз — действующая чемпионка России в прыжках с шестом. Она также дважды выигрывала первенство страны в помещении.

