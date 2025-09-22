Россияне Мельникова и Маринов вошли в заявку на ЧМ по спортивной гимнастике

Десять российских спортсменов, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, вошли в заявку на октябрьский чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"В заявку на чемпионат мира в Индонезии включены Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева у девочек, у ребят - Даниил Новиков, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Даниел Маринов, Владислав Поляшов и Илья Заика, - рассказала Родионенко. - Пока нет нейтральных статусов у Новикова и Карцева, чье участие в чемпионате мира для нас очень важно, сейчас они являются у нас самыми сильными многоборцами. Некоторое время назад мы подали заявки на них в международную федерацию и сейчас ждем ответа".

22 сентября завершается срок подачи именных заявок для участия в чемпионате мира. Федерации имеют право вносить изменения и после дедлайна, но уже за фиксированную плату ($25).

"Нельзя исключать, что в заявку до чемпионата мира будут внесены изменения. Мы вынуждены будем это сделать, если кто-то из спортсменов, например, не дай бог, получит травму на том же чемпионате России", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. На турнире будут разыграны медали в отдельных видах гимнастического многоборья, российские спортсмены выступят на этом ЧМ в нейтральном статусе после четырехлетнего перерыва.