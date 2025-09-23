Россиянин с рекордом завоевал золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.

Жданов на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4 показал время 2 минуты 20,86 секунды. Пловец улучшил свой же мировой рекорд (2.21,17), который был установлен в августе 2021 года на Паралимпиаде в Токио (Япония).

Также во вторник у мужчин россиянин Владимир Даниленко стал серебряным призером в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

У женщин победы одержали представители России Диана Кольцова (100 метров на спине, класс S2) и Мира Ларионова (150 метров комплексным плаванием, SM4).

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.