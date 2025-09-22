Несколько российских штангистов пока не получили нейтральный статус для ЧМ

Несколько российских спортсменов, заявленных на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Норвегии, не получили подтверждение статуса нейтральных спортсменов (AIN) для выступления на соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Егоров.

"Часть российских спортсменов, заявленных на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Норвегии, не получила подтверждение статуса нейтральных спортсменов для выступления на соревнованиях, - сообщил Егоров. - Мы направили запрос в комиссию AIN с требованием о повторном рассмотрении заявок спортсменов. Считаем, что выступление спортсменов на мировых стартах должно оставаться вне политики, мы делаем все возможное, чтобы увидеть наших ребят на помосте".

Турнир пройдет со 2 по 11 октября в норвежском Фёрде.