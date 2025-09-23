Российские гимнастки получили нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российских гимнасткам Карине Киреевой и Милене Щенятской, следует из данных на сайте организации.

В апреле СМИ сообщали, что восемь представителей России подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIG об отказе в выдаче нейтрального статуса. В их числе были Киреева и Щенятская, выступающие в художественной гимнастике. Впоследствии сообщалось, что производство по этим апелляциям было прекращено.

Киреева на чемпионате России‑2025 завоевала золото в упражнениях с обручем, серебро — в личном многоборье и упражнениях с булавами, бронзу — в упражнениях с мячом. Щенятская — серебряный призер чемпионата страны в упражнении без предмета.

Также нейтральный статус выдан батутистам Анне Корнетской, Диане Стрельниковой, Марии Михайловой и Кириллу Пантелееву.