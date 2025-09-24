Россияне завоевали золотые медали на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россияне Дарья Лукьяненко, Мария Латрицкая и Тимофей Гук стали обладателями золотых медалей на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.

Лукьяненко выиграла на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM11 с результатом 2 минуты 40,82 секунды. Для нее это уже вторая золотая медаль на турнире, ранее она победила в заплыве на 100 метров брассом с рекордом чемпионата мира.

На дистанции 100 метров брассом в классе SB12 золото завоевали Латрицкая (1.19,91) и Гук (1.06,51).

Еще один представитель России Андрей Граничка (5.03,79) завоевал бронзу в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S6.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.