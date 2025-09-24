Спортсмен получил тяжелую травму от мяча, летевшего со скоростью 160 км/ч

Бейсболист «Кливленда» Дэвид Фрай был госпитализирован с тяжелыми травмами, когда бейсбольный мяч на огромной скорости попал ему в голову. Об этом в соцсетях сообщил Barstool Sports .

© Газета.Ru

Подачу выполнил питчер «Детройта» Тарик Скубал.

Инцидент случился в матче MLB. Подача Скубала, скорость которой составила около 160 км/ч (99 миль в час), миновала биту отбивающего и попала Фраю прямо в голову. Игра была немедленно остановлена, на поле вышли медики и тренеры. У спортсмена было зафиксировано кровотечение, и его пришлось вывести с поля.

По предварительным данным, бейсболист получил черепно-мозговую травму, лишился зуба и, возможно, сломал челюсть. В настоящее время он находится в больнице, где врачи оценивают его состояние.

Несмотря на шоковый инцидент, матч был доигран. «Кливленд Гардианс» смогли занести три очка в том самом иннинге, что в итоге принесло им победу. Сам Скубал покинул поле по окончании шестого иннинга.