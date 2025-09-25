Призер ЧМ по легкой атлетике дисквалифицирован на 4 года

Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
Призер ЧМ по легкой атлетике Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года.
Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).
27-летний спортсмен из Испании совершил три нарушения, связанных с непредоставлением информации о своем местонахождении в течение 12 месяцев. В декабре 2024-го он был дисквалифицирован на 4 года, но обжаловал санкции в CAS.
В ходе расследования выяснилось, что Катир подделал посадочный талон – создав видимость того, что в день одного из нарушений он якобы был в поездке.
CAS оставил в силе первоначальный срок дисквалификации.
Катир – двукратный призер чемпионатов мира в беге. В 2022 году он завоевал бронзу на дистанции 1500 м, а в 2023-м – серебро на 5000 м.
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов