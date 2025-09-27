В Госдуме одной фразой отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном России до соревнований, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), включая Паралимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.

Свищев назвал решение правильным.

«Это победа здравого смысла. Такое решение должно влиять и давать пример Международному олимпийскому комитету (МОК), а также международным федерациям», — заявил он.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами Российской Федерации.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии.