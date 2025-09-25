Чемпион Паралимпийских игр в плавании завоевал золото на ЧМ в Сингапуре

Чемпион Паралимпийских игр Андрей Граничка завоевал золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который проходит в Сингапуре.

На дистанции 100 метров брассом в классе SB5 Граничка занял первое место, преодолев дистанцию за 1 минуту 27,30 секунды.

Вторым стал испанец Антони Понсе Бертран (1.27,32), тройку замкнул украинец Данил Семенихин (1.32,31).

Ранее Граничка завоевал бронзу в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S6.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.