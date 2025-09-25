Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в плавании завоевала золото на ЧМ

Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который проходит в Сингапуре.

Шабалина заняла первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM14. Время россиянки составило 2 минуты 22,50 секунды.

Британка Ливия Ньюман‑Барониус стала второй (2.23,49), ее соотечественница Беттани Фирс замкнула тройку лучших (2.25,24).

Соревнования завершатся 27 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.