Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров на спине
Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 100 метров на спине в классе S11 чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.
Дарья Лукьяненко заняла первое место с результатом 1 минута 16,80 секунды. Серебро завоевала Варвара Князева (1.16,94), тройку лучших замкнула Анастасия Шевченко (1.21,14).
У мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7 Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль.
Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.