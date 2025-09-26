Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 100 метров на спине в классе S11 чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.

Дарья Лукьяненко заняла первое место с результатом 1 минута 16,80 секунды. Серебро завоевала Варвара Князева (1.16,94), тройку лучших замкнула Анастасия Шевченко (1.21,14).

У мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7 Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.