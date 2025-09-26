FIG одобрила нейтральный статус российскому гимнасту Карцеву

Российский гимнаст Александр Карцев получил нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG), следует из списка, опубликованного на официальном сайте организации.

FIG одобрила нейтральный статус российскому гимнасту
Также нейтральные статусы одобрили батутистам Ильдану Махиянову и Роману Неудачину, а также сопровождающим лицам Олесе Ковалевой (художественная гимнастика), Ольге Шилиной и Лидии Захаровой (обе — прыжки на батуте).

Карцев — шестикратный чемпион России, призер Кубка страны, победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

