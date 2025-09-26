Российский велогонщик стал победителем гонки в Китае

Российский велогонщик Петр Рикунов одержал победу в генеральной классификации многодневной гонки в Китае Tour of Poyang Lake.

На заключительном этапе, который прошел в пятницу, Рикунов финишировал 11‑м. В общем зачете второе место занял немец Оливер Маттейс, третье — нидерландец Нилс Синшек.

Другие представители России Тимофей Иванов и Андрей Степанов расположились на девятой и 11‑й строчках соответственно.

Рикунов одержал победу на Tour of Poyang Lake второй раз подряд.