Россиянин стал трехкратным победителем ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянин Егор Щитковский завоевал золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре.

© Паралимпийский комитет России

Щитковский показал лучший результат на дистанции 400 метров свободным стилем в классе S13, его время составило 4 минуты 2,14 секунды.

Серебро завоевал француз Алекс Портал — 4.06,93, бронзовым призером стал его соотечественник и брат Килиан (4.11,14).

Эта медаль стала для Щитковского четвертой на турнире, ранее он побеждал на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S13, выиграл в заплыве на 100 м вольным стилем в классе S13, а также показал третий результат на дистанции 50 м свободным стилем в классе S13.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.