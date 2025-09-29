Российская штангистка пропустит чемпионат мира в Норвегии из-за отказа в визе

Лидер сборной России по тяжелой атлетике Зарина Гусалова, включенная в заявку на чемпионат мира в Норвегии, вынуждена будет пропустить турнир из-за отказа в получении необходимой для въезда в страну шенгенской визы. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Казбек Золоев.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до участия в ЧМ-2025 только семь российских штангистов из 16. В окончательную заявку была включена и 21-летняя Гусалова, весной в Молдавии выигравшая серебро взрослого чемпионата Европы.

"Зарина Гусалова, прописанная на юге России, подавала документы на получение шенгенской визы в Новороссийске, как было рекомендовано в посольстве, - рассказал Золоев. - Но ей отказали, как и Яне Сотиевой. Те, кто живут в центральной части России, а также Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло".

"В чем причина отказа? Никто нам ничего не объяснил. Просто отказали и все. Теперь Зарина будет готовиться к молодежному и юниорскому чемпионату Европы, который пройдет в Албании", - добавил тренер.

В финальный список участников чемпионата мира, который пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде, из россиян были включены Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе - до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110).