Россиянка на четвереньках доползла до финиша марафона, отбиваясь от зрителя

Российская легкоатлетка Анастасия Деркач стала победительницей Алматинского марафона, передает Mash на спорте.

© Соцсети

Деркач оступилась на последних метрах дистанции. Из-за этого она доползла до финиша, а затем перекатилась через финишную ленточку. При этом ей пришлось отбиваться от зрительницы, которая захотела ей помочь подняться. Дело в том, что во время марафона запрещена любая физическая поддержка спортсмена. Помощь зрительницы привела бы к дисквалификации Деркач.

15 сентября 2025 года бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года.

Спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции — он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд. Точно такое же время показал ставший серебряным призером немец Аманал Петрос — исход борьбы за золотую награду решил фотофиниш, что стало первым подобным случаем за всю историю проведения мировых первенств.