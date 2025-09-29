Россиянка на четвереньках доползла до финиша марафона, отбиваясь от зрителя

Россиянка Деркач доползла до финиша марафона, отбиваясь от зрителя

Газета.Ru

Российская легкоатлетка Анастасия Деркач стала победительницей Алматинского марафона, передает Mash на спорте.

Деркач оступилась на последних метрах дистанции. Из-за этого она доползла до финиша, а затем перекатилась через финишную ленточку. При этом ей пришлось отбиваться от зрительницы, которая захотела ей помочь подняться. Дело в том, что во время марафона запрещена любая физическая поддержка спортсмена. Помощь зрительницы привела бы к дисквалификации Деркач.

