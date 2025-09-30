Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике

Россиянин Андрей Вдовин стал бронзовым призером чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике, который проходит в Нью‑Дели.

В беге на 200 метров в классе Т37 (гемиплегия) Вдовин показал время 23,31 секунды. Еще один россиянин Антон Феоктистов (23,47) стал четвертым. Первую и вторую позиции заняли бразильцы Рикардо Гомес Де Мендонса (22,77) и Бартоломеу Да Силва (23,10) соответственно.

Чемпионат мира в Индии проходит 27 сентября — 5 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.