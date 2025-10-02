Маринов завоевал золото в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике

Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит на федеральной территории Сириус.

По итогам шести упражнений Маринов набрал 81,331 балла. Вторым стал Александр Карцев (80,632), третьим — Иван Куляк (80,030). Арсений Духно, выступавший вне зачета, набрал 81,399 балла.

Турнир завершится 4 октября.

