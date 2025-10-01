Россиянка Тихонова завоевала золото на Кубке мира по стрельбе среди юниоров

Россиянка Александра Тихонова одержала победу на Кубке мира среди юниоров в стрельбе из пистолета с 25 метров.

© Стрелковый Союз России

В финале на счету Тихоновой 33 попадания. Второе место заняла представительница Индии Теджасвани Теджасвани (30 попаданий). Тройку лучших замкнула итальянка Алессандра Фаит (28).

Ранее россияне Варвара Кардакова и Камиль Нуриахметов завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Кубок мира в Дели завершится 2 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе (AIN).