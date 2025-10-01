Гимнастка Мельникова выиграла личное многоборье на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата России в личном многоборье. Соревнования проходят в Сочи.

Мельникова набрала 55,665 балла. Второе место заняла Людмила Рощина (55,325 балла), третьей стала Мария Агафонова (53,632). Днем ранее Мельникова в составе команды Владимирской области стала победительницей командных соревнований чемпионата России.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в команде. В сентябре 2025 года на турнире в Париже гимнастка победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке.