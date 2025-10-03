Российский паралимпиец Глазырин стал чемпионом мира с рекордом Европы

Кирилл Глазырин одержал победу на дистанции 100 метров в классе T36 на чемпионате мира в Нью-Дели, установив европейский рекорд – 11,73 секунды.

Россиянин Кирилл Глазырин завоевал золото на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике, сообщает ТАСС.

Турнир проходит в Нью-Дели, где Глазырин выступил на дистанции 100 метров в классе T36, предназначенном для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Глазырин одержал победу с результатом 11,73 секунды, что стало новым рекордом Европы на этой дистанции. Соревнования завершатся 5 октября.

Отмечается, что российские атлеты участвуют в международных стартах в нейтральном статусе, без национальной символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле восстановили полноценное членство Паралимпийского комитета России.

В конце сентября Андрей Калина завоевал седьмое золото чемпионата мира по параплаванию.

А паралимпиец Денис Гнездилов установил два мировых рекорда в толкании ядра.