Россияне завоевали серебро на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике

Россияне Анастасия Соловьева и Антон Феоктистов завоевали серебряные медали на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике.

Соревнования проходят в Нью‑Дели. Соловьева заняла второе место в беге на дистанции 400 метров в классе Т47 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата), обновив свое лучшее время в этом сезоне — 57,63 секунды. Феоктистов стал вторым в забеге на дистанции 400 метров в классе Т37 (спортсмены с ПОДА) и показал лучший для себя результат — 50,64 секунды.

Чемпионат мира в Индии завершится 5 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.