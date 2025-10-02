В федерации не считают чудом серебро гребчихи Миназовой на ЧМ

Серебро Алсу Миназовой на чемпионате мира по гребному слалому не стало потрясением и сенсацией для Федерации гребного слалома России (ФГСР). Об этом ТАСС рассказал глава ФГСР Сергей Папуш.

Миназова на чемпионате мира в Австралии завоевала серебряную медаль в каноэ-одиночке.

"Не могу сказать, что это серебро стало для нас потрясением, потому что Алсу Миназова очень хорошая трудолюбивая спортсменка, которая раньше показывала хорошие результаты. Но, конечно, мы очень счастливы, и сказать, что мы вот так ждали этой медали, трудно. Во-первых, для самой Алсу серебро чемпионата мира - это самый высокий результат в ее спортивной карьере. Да и для всего российского гребного слалома тоже, ведь раньше у нас была только одна бронза чемпионата мира, которую выиграл Павел Эйгель в 2018 году", - сказал Папуш.

Собеседник ТАСС отметил, что из-за длительного пропуска международных стартов у российских тренеров не было возможности делать выводы об уровне своих спортсменов.

"Мы не располагали объективными показателями, делать выводы можно было только по итогам участия в международных соревнованиях, которых наши спортсмены были лишены. Как правило, в изоляции уровень падает. Но у нас вышло наоборот, и вся работа, которую проводили федерация, тренерский штаб команды и главный тренер, позволила не допустить спада. Напротив, результаты выросли".

Папуш ответил на вопрос, ждать ли еще медалей от российских спортсменов на этом чемпионате мира. "Соперники же тоже ставят перед собой такие задачи, они трудятся, они тоже талантливые и решительные. Но у нас тоже хорошие ребята, да и сама Алсу еще будет выступать на этом турнире в байдарке-одиночке. Поэтому мы надеемся на высокие результаты и болеем за наших", - пояснил собеседник агентства.