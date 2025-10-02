Соперницы тепло встретили вице-чемпионку мира по гребному слалому из России

ТАСС

Победительница чемпионата мира по гребному слалому Клаудия Зволиньская из Польши и ставшая третьей представительница Бразилии Ана Сатила тепло приветствовали на пьедестале занявшую второе место россиянку Алсу Миназову. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

Соперницы тепло встретили вице-чемпионку мира по гребному слалому из России
© ТАСС

В четверг Миназова стала вице-чемпионкой мира по гребному слалому в каноэ-одиночке.

"Все было нормально на награждении, с Алсу на пьедестале стояли девчонки, с которыми она всегда общалась, - рассказал Образцов. - С теми же поляками у нас достаточно хорошие отношения. Занявшая сегодня третье место бразильянка в 2019 году стояла на пьедестале молодежного первенства мира вместе с Алсу. Только тогда она была первой, а наша спортсменка второй. Все было очень дружелюбно, спортсменки обнимались и фотографировались. Не было никаких негативных моментов за исключением того, что мы выступаем здесь без флага и гимна".
"Праздновать серебро, завоеванное Алсу, пока не будем. Завтра у нас тоже будут важные гонки. В квалификации наши показали неплохие результаты, той же Миназовой сейчас нужно собраться на завтрашний старт. Послезавтра тоже будет гоночный день. А как только чемпионат мира закончится, тогда, конечно, мы соберемся все вместе командой, которая у нас очень дружная. Сядем, выдохнем и отпразднуем этот отличный результат", - заключил тренер.

Чемпионат мира, который проходит в австралийском Пенрите, завершится 4 октября. Российские спортсмены выступают на этом турнире в нейтральном статусе.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости