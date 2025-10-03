Россиянка завоевала золото с рекордом на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике

Россиянка Кривенок завоевала золото с рекордом соревнований на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике
Россиянка Светлана Кривенок выиграла золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии.
В пятницу Кривенок завоевала золото в толкании ядра в категории F33 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата). В лучшей попытке она толкнула ядро на 8,14 метра. Это новый рекорд соревнований, предыдущее достижение (7,81 метра) принадлежало Люсине Корнобис из Польши.
Также бронзу завоевал россиянин Виталий Гриценко, который в беге на дистанции 800 метров в классе T53 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата) показал результат 1 минута 37,52 секунды.
Чемпионат мира проходит в Нью‑Дели с 27 сентября по 5 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Кучка политиков‑уродов сделала спорт политизированным, они хотят воевать против России, как моська против слона» — Тихонов
Гимнастка Калмыкова стала лучшей в опорном прыжке на чемпионате России, Поляшов одержал победу в упражнении на коне
Россиянка Кривенок завоевала золото с рекордом соревнований на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике
«Кучка политиков‑уродов сделала спорт политизированным, они хотят воевать против России, как моська против слона» — Тихонов
Гимнастка Калмыкова стала лучшей в опорном прыжке на чемпионате России, Поляшов одержал победу в упражнении на коне
Россиянка Кривенок завоевала золото с рекордом соревнований на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике