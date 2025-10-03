Россиянка завоевала золото с рекордом на ЧМ по паралимпийской легкой атлетике

Россиянка Светлана Кривенок выиграла золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии.

В пятницу Кривенок завоевала золото в толкании ядра в категории F33 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата). В лучшей попытке она толкнула ядро на 8,14 метра. Это новый рекорд соревнований, предыдущее достижение (7,81 метра) принадлежало Люсине Корнобис из Польши.

Также бронзу завоевал россиянин Виталий Гриценко, который в беге на дистанции 800 метров в классе T53 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата) показал результат 1 минута 37,52 секунды.

Чемпионат мира проходит в Нью‑Дели с 27 сентября по 5 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.