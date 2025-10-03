Стали известны результаты первого дня молодежного первенства мира по самбо

Российские самбисты завоевали десять золотых медалей в первый день молодёжного первенства мира в индонезийском Богоре. Соревнования проходят под флагом и гимном Международной федерации самбо (FIAS).

© Газета.Ru

В спортивном самбо среди девушек и юношей 16-18 лет победы одержали Алина Иванова (весовая категория до 50 кг), Яна Шевцова (свыше 80 кг), Илья Богданов (71 кг) и Илья Никульшин (98 кг). В юниорских категориях 18-20 лет золотые медали завоевали Дарья Кузьмина (58 кг), Мадина Сулейманова (80 кг), Игорь Грушковский (71 кг) и Роман Жданов (свыше 98 кг).

В боевом самбо среди юниоров победителями стали Даниил Кудяков (64 кг) и Демид Волков (88 кг), причем последний показал особенно впечатляющий результат, завершив пять из шести боёв досрочно и затратив на все свои победы всего 241 секунду. Серебряную медаль завоевала Владислава Керимова (65 кг), а бронзовую — Максим Иванюк (до 53 кг). Единственным представителем сборной, оставшимся без медали, стал Даниил Аксёнов (58 кг), проигравший в полуфинале, а затем в поединке за бронзу.

Во второй день турнира будут разыграны еще 12 комплектов наград.